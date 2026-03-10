Общество
10 марта 12:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Авиакомпании России потеряют до 1 млрд рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Вывозные рейсы летят пустыми, билеты не продают, маршруты удлиняются — отмена 216 рейсов и возвраты 10 тысяч билетов уже ударили по отрасли.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российские авиакомпании несут серьезные убытки из-за военного конфликта в Персидском заливе. По данным «Известий», только в первой декаде марта потери могут достичь 1 миллиарда рублей.

Причина — вынужденная отмена рейсов и выполнение вывозных рейсов в пустоту. Самолеты летят за пассажирами порожняком, что снижает рентабельность до минус 30 процентов. Удлиненные из-за закрытого неба маршруты дорожают на треть. Каждый 180-местный лайнер теряет минимум 1,5–3 миллиона рублей за рейс.

С 2 по 5 марта в Россию выполнили 105 вывозных рейсов — 97 из ОАЭ и 8 из Омана. При этом отечественные и зарубежные перевозчики отменили 216 рейсов в страны Персидского залива. Пассажирам вернули деньги за более чем 10 тысяч билетов — это около 400 миллионов рублей.

Закрыто небо шести государств: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта. Продажа билетов в этом направлении приостановлена до 14 марта, а в Израиль — до 20 марта.

Конфликт ударил и по перелетам в Юго-Восточную Азию — многие летели через Дубай. Эксперты прогнозируют перестройку маршрутной сети. Возрастет роль Красноярска, где «Аэрофлот» создает хаб для рейсов в Китай и Азию. Возможно, появятся хабы в Центральной Азии. Уже сейчас некоторые самолеты дозаправляются в узбекском Навои и казахском Актау.

Ранее сообщалось, что Дубай ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов из-за простоя аэропорта. Воздушная гавань соединяет свыше 260 городов больше чем в 100 странах.

Также мы писали, что туристы Татарстана мечтают о Дубае, несмотря на звуки взрывов на Ближнем Востоке. Пока застрявшие в Эмиратах рвутся домой, часть россиян летит отдыхать, невзирая на опасность. А туроператоры ждут восстановления спроса после окончания боевых действий.

