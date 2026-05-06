В некоторые периоды продавцы вынуждены работать в ноль или даже в минус.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Наиболее выгодным временем для покупки автомобиля в России можно назвать весну и конец года, когда в салонах можно получить скидку от пяти до 10 процентов. В марте, апреле и мае продавцы работают в ноль и себе в убыток, чтобы избавиться от остатков, поэтому есть все шансы сторговаться и приобрести машину дешевле. Это актуально, если покупатель не собирается перепродавать авто через два года, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

«Вы получите абсолютно нормальный автомобиль, выпущенный в конце прошлого года», — цитирует его «Российская газета».

Конец года становится выгодным из-за желания дилеров распродать все остатки, однако такая тенденция прослеживается не всегда. Например, в декабре 2022 года из-за дефицита на рынке цены только росли. Сейчас автомобилей достаточно, заметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России одиннадцатый месяц подряд растёт средний срок автокредита. Средний уровень достиг шести лет, увеличившись почти на 15 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.