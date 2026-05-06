Общество
6 мая 14:40
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Дилер раскрыл, в какое время года дешевле покупать авто в России

В некоторые периоды продавцы вынуждены работать в ноль или даже в минус.

Дилер раскрыл, в какое время года дешевле покупать авто в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Наиболее выгодным временем для покупки автомобиля в России можно назвать весну и конец года, когда в салонах можно получить скидку от пяти до 10 процентов. В марте, апреле и мае продавцы работают в ноль и себе в убыток, чтобы избавиться от остатков, поэтому есть все шансы сторговаться и приобрести машину дешевле. Это актуально, если покупатель не собирается перепродавать авто через два года, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

«Вы получите абсолютно нормальный автомобиль, выпущенный в конце прошлого года», — цитирует его «Российская газета».

Конец года становится выгодным из-за желания дилеров распродать все остатки, однако такая тенденция прослеживается не всегда. Например, в декабре 2022 года из-за дефицита на рынке цены только росли. Сейчас автомобилей достаточно, заметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России одиннадцатый месяц подряд растёт средний срок автокредита. Средний уровень достиг шести лет, увеличившись почти на 15 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

kzn.ru
Какие дома снесут из-за строительства дублера Горковского шоссе в Казани

Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.