Дилер раскрыл, в какое время года дешевле покупать авто в России
В некоторые периоды продавцы вынуждены работать в ноль или даже в минус.
Наиболее выгодным временем для покупки автомобиля в России можно назвать весну и конец года, когда в салонах можно получить скидку от пяти до 10 процентов. В марте, апреле и мае продавцы работают в ноль и себе в убыток, чтобы избавиться от остатков, поэтому есть все шансы сторговаться и приобрести машину дешевле. Это актуально, если покупатель не собирается перепродавать авто через два года, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
«Вы получите абсолютно нормальный автомобиль, выпущенный в конце прошлого года», — цитирует его «Российская газета».
Конец года становится выгодным из-за желания дилеров распродать все остатки, однако такая тенденция прослеживается не всегда. Например, в декабре 2022 года из-за дефицита на рынке цены только росли. Сейчас автомобилей достаточно, заметил эксперт.
Ранее сообщалось, что в России одиннадцатый месяц подряд растёт средний срок автокредита. Средний уровень достиг шести лет, увеличившись почти на 15 процентов.
