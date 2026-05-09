Эксперты прогнозируют заметный рост числа богатых россиян
К 2031 году их количество может достигнуть 9,3 тысячи.
Через пять лет число жителей России, личное состояние которых превышает 30 миллионов долларов, может вырасти на 11%. Таковы итоги исследования Knight Frank The Wealth Report.
На сегодня в России таких богатых жителей насчитывается 8,4 тысячи человек. Для сравнения: в 2021 году их было порядка 7,8 тысячи.
«В России сейчас проживает 8,4 тысячи человек с личным состоянием больше 30 миллионов долларов. За пять лет их количество возросло на 7%, а к 2031 году оно может достигнуть 9,3 тысячи», — пишет РБК со ссылкой на исследования.
Согласно мировой статистике, количество сверхсостоятельных людей с 2021 по 2026 год на планете увеличилось на 29% и составило более 713 тысяч человек. Заметнее всего их число выросло в Польше, Катаре, Турции, Румынии и Греции. Больше всего сверхбогатых людей проживает в США, Китае, Германии, Великобритании и Франции.
По словам глобального руководителя отдела исследований потребительского и розничного рынка HSBC Эрвана Рамбурга, меняется и поведение богатых людей: они больше уделяют внимания не материальным товарам, а впечатлениям, здоровью и личностному росту.
Ранее мы писали, что количество самозанятых в России выросло за год более чем на четверть. Всего такой налоговый режим выбрали 15,4 миллиона человек.
