Через пять лет число жителей России, личное состояние которых превышает 30 миллионов долларов, может вырасти на 11%. Таковы итоги исследования Knight Frank The Wealth Report.

На сегодня в России таких богатых жителей насчитывается 8,4 тысячи человек. Для сравнения: в 2021 году их было порядка 7,8 тысячи.

«В России сейчас проживает 8,4 тысячи человек с личным состоянием больше 30 миллионов долларов. За пять лет их количество возросло на 7%, а к 2031 году оно может достигнуть 9,3 тысячи», — пишет РБК со ссылкой на исследования.

Согласно мировой статистике, количество сверхсостоятельных людей с 2021 по 2026 год на планете увеличилось на 29% и составило более 713 тысяч человек. Заметнее всего их число выросло в Польше, Катаре, Турции, Румынии и Греции. Больше всего сверхбогатых людей проживает в США, Китае, Германии, Великобритании и Франции.

По словам глобального руководителя отдела исследований потребительского и розничного рынка HSBC Эрвана Рамбурга, меняется и поведение богатых людей: они больше уделяют внимания не материальным товарам, а впечатлениям, здоровью и личностному росту.

