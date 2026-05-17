Злоумышленники используют новые технологии, поэтому и механизмы приходится совершенствовать.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме разрабатывают новые законопроекты, направленные на защиту россиян от мошенников. Об этом на своем канале в MAX сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Учитывая, что злоумышленники используют новые технологии, механизмы противодействия также приходится совершенствовать.

Володин напомнил, что с 2025 года было принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Он привел данные сотовых операторов, согласно которым количество мошеннических звонков в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го сократилось на 33—74% в зависимости от оператора связи.

В ближайшее время Госдума представит новые решения, призванные защитить людей от действий злоумышленников. Володин также заявил, что безопасность граждан является приоритетной задачей властей.

Ранее мы рассказывали, что в Общественной палате России предложили ограничить доступ к соцсетям лицам, не достигшим 14 лет. По мнению авторов инициативы, данная мера поможет сократить контакты детей с мошенниками.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.