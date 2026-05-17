Госдума готовит новые законы для защиты россиян от мошенников
Злоумышленники используют новые технологии, поэтому и механизмы приходится совершенствовать.
В Госдуме разрабатывают новые законопроекты, направленные на защиту россиян от мошенников. Об этом на своем канале в MAX сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Учитывая, что злоумышленники используют новые технологии, механизмы противодействия также приходится совершенствовать.
Володин напомнил, что с 2025 года было принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Он привел данные сотовых операторов, согласно которым количество мошеннических звонков в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го сократилось на 33—74% в зависимости от оператора связи.
В ближайшее время Госдума представит новые решения, призванные защитить людей от действий злоумышленников. Володин также заявил, что безопасность граждан является приоритетной задачей властей.
Ранее мы рассказывали, что в Общественной палате России предложили ограничить доступ к соцсетям лицам, не достигшим 14 лет. По мнению авторов инициативы, данная мера поможет сократить контакты детей с мошенниками.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.