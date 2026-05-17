Общество
17 мая 20:10
«Вечерняя Казань»

Роспотребнадзор заявил, что риска распространения Эболы в России нет

Ведомство круглосуточно отслеживает эпидемиологическую обстановку в мире.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вирус лихорадки Эбола, вспышка которой произошла в Конго, России пока не грозит. Во всех пунктах пропуска завоза опасных инфекций на территорию страны ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщил Роспотребнадзор в официальных соцсетях.

 

В ведомстве добавили, что контроль эпидемиологической обстановки ведется автоматически с помощью информационной системы «Периметр», которая оценивает и минимизирует риски. Отслеживание происходит в круглосуточном режиме.

 

Напомним, что ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайно опасной для других государств. Известно, что вирус передается людям при тесном контакте (через нарушения кожного покрова или слизистые) с кровью или другими жидкостями организма инфицированных людей и животных. Средний коэффициент летальности при заражении инфекцией по данным ВОЗ составляет около 50%. Симптомами болезни могут быть лихорадка, сильная слабость, мышечная боль и боль в горле. Затем следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях кровотечения.

 

Роспотребнадзор заявил, что сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. В ведомстве считают, что такое взаимодействием позволит оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и оперативно принимать меры по их локализации в очагах.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, грозит ли России эпидемия хантавируса. У заболевших наблюдается повышенная температура, лихорадка, кровотечение органов. Переносчиками вируса считаются грызуны — мыши, крысы и так далее. Заразиться можно воздушно-капельным путем.

