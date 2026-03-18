Как сервис «второй руки» защищает пенсионеров от мошенников в Татарстане
Чаще всего именно пожилые люди в республике теряют больше миллиона рублей из-за аферистов.
Для защиты жителей пенсионного возраста от мошенников в республике введен сервис «второй руки», работающий с 1 сентября прошлого года. Это возможность подтвердить операцию заранее назначенным родственником или другим лицом. Для пенсионеров также проходят просветительские уроки и работают самозапреты, напомнила замуправляющего Отделением Банка России - Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.
Данные образовательные программы и проект «Учи.ру» работает и для детей, чем жителям республики следует активно пользоваться.
— Призываю ваших детей, родственников присоединиться к этому проекту, ведь если ученик прошел хотя бы один урок, он сразу понимает, что финансовая грамотность — это полезный навык, который необходим в повседневной жизни, — обратилась к жителям Хайруллина.
Замглавы отделения Центробанка также поделилась интересными результатами опроса: женщины реже сталкиваются с мошенниками, но именно они чаще называют код из СМС. Мужчины, в свою очередь, активно попадаются в ловушки вредоносного ПО, верят в обманы на сайтах и в приложениях.
Ранее мы также писали о том, что в этом году в Татарстане зафиксировали всплеск мошенничества путем распространения вредоносных программ. Файлы с такими вирусами рассылают через самые различные чаты, а особенно внимание аферистов привлекают родственники участников СВО, которым отправляются зараженные файлы под видом списков погибших, больных, неопознанных и военнопленных.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.