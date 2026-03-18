Общество
18 марта 12:45
Автор материала:Мария Пояркова

Как сервис «второй руки» защищает пенсионеров от мошенников в Татарстане

Чаще всего именно пожилые люди в республике теряют больше миллиона рублей из-за аферистов.

Как сервис «второй руки» защищает пенсионеров от мошенников в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для защиты жителей пенсионного возраста от мошенников в республике введен сервис «второй руки», работающий с 1 сентября прошлого года. Это возможность подтвердить операцию заранее назначенным родственником или другим лицом. Для пенсионеров также проходят просветительские уроки и работают самозапреты, напомнила замуправляющего Отделением Банка России - Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.

Данные образовательные программы и проект «Учи.ру» работает и для детей, чем жителям республики следует активно пользоваться.

— Призываю ваших детей, родственников присоединиться к этому проекту, ведь если ученик прошел хотя бы один урок, он сразу понимает, что финансовая грамотность — это полезный навык, который необходим в повседневной жизни, — обратилась к жителям Хайруллина.

Замглавы отделения Центробанка также поделилась интересными результатами опроса: женщины реже сталкиваются с мошенниками, но именно они чаще называют код из СМС. Мужчины, в свою очередь, активно попадаются в ловушки вредоносного ПО, верят в обманы на сайтах и в приложениях.

Ранее мы также писали о том, что в этом году в Татарстане зафиксировали всплеск мошенничества путем распространения вредоносных программ. Файлы с такими вирусами рассылают через самые различные чаты, а особенно внимание аферистов привлекают родственники участников СВО, которым отправляются зараженные файлы под видом списков погибших, больных, неопознанных и военнопленных.

