Общество
18 марта 13:38
Автор материала:Мария Пояркова

Как татарстанцы отнеслись к самозапрету на оформление кредитов и сим-карт

Чаще всего жители оформляют такой запрет, не выходя из дома.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Около 700 тысяч человек по всей республике уже оформили самозапрет на оформление кредитов. Свыше 643 тысяч татарстанцев обезопасили себя с помощью портала «Госуслуги», а еще 47,8 тысячи жителей воспользовались этой функцией через МФЦ. При этом 17,1 тысячи человек решили снять ранее установленный самозапрет. К такому же пресечению оформления сим-карт татарстанцы отнеслись с меньшим энтузиазмом — его оформили только 15,3 тысячи человек, а еще 1,7 тысячи жителей республики отменили запрет. Такую статистику привел замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.

Спикер отметил, что в республике продолжают повышать уровень кибербезопасности самыми разными способами. В том числе на это влияет новый нацмессенджер, который позволяет понять, что звонит именно незнакомый номер, не организация и не близкие.

- Главным преимуществом нашего отечественного мессенджера МАХ является то, что имеется техническая поддержка, в которую можно обратиться и получить возможность пожаловаться и получить реакцию на твою жалобу. Можно об аккаунтах, которые дают недостоверную информацию или предлагают мошеннические схемы, сообщить информацию для их блокировки, чего не было в зарубежных мессенджерах, которые сегодня ограничиваются, — объяснил Яковлев преимущества нового национального приложения.

Весной мошенники используют прикрытие в виде доставки цветов и приложений знакомств, уводя жертв в опасные мессенджеры, предупредил замминистра. Все чаще мошенники стали прикрываться домофонными компаниями, предупредил замминистра.

Ранее татарстанцам также напомнили, что весной мошенники все больше «охотятся» на детей. Несовершеннолетние легче поддаются психологическому воздействию, так что родителям нужно быть внимательными.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
