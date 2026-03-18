Чаще всего жители оформляют такой запрет, не выходя из дома.

Около 700 тысяч человек по всей республике уже оформили самозапрет на оформление кредитов. Свыше 643 тысяч татарстанцев обезопасили себя с помощью портала «Госуслуги», а еще 47,8 тысячи жителей воспользовались этой функцией через МФЦ. При этом 17,1 тысячи человек решили снять ранее установленный самозапрет. К такому же пресечению оформления сим-карт татарстанцы отнеслись с меньшим энтузиазмом — его оформили только 15,3 тысячи человек, а еще 1,7 тысячи жителей республики отменили запрет. Такую статистику привел замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.

Спикер отметил, что в республике продолжают повышать уровень кибербезопасности самыми разными способами. В том числе на это влияет новый нацмессенджер, который позволяет понять, что звонит именно незнакомый номер, не организация и не близкие.

- Главным преимуществом нашего отечественного мессенджера МАХ является то, что имеется техническая поддержка, в которую можно обратиться и получить возможность пожаловаться и получить реакцию на твою жалобу. Можно об аккаунтах, которые дают недостоверную информацию или предлагают мошеннические схемы, сообщить информацию для их блокировки, чего не было в зарубежных мессенджерах, которые сегодня ограничиваются, — объяснил Яковлев преимущества нового национального приложения.

Весной мошенники используют прикрытие в виде доставки цветов и приложений знакомств, уводя жертв в опасные мессенджеры, предупредил замминистра. Все чаще мошенники стали прикрываться домофонными компаниями, предупредил замминистра.

Ранее татарстанцам также напомнили, что весной мошенники все больше «охотятся» на детей. Несовершеннолетние легче поддаются психологическому воздействию, так что родителям нужно быть внимательными.

