Когда наступит Курбан-байрам, уточнил председатель Духовного собрания мусульман
Праздник отмечается 26 мая.
Курбан-байрам в 2026 году наступит на закате 26 мая, заявил председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Его слова передает РИА Новости.
Праздник отмечают во всем мусульманском мире в течение нескольких дней, называющихся днями такбира ат-Ташрик, в 2026 году они пройдут с 26 по 30 мая, напомнил Крганов.
В праздник приносят в жертву животных и раздают мясо нуждающимся, а также занимаются благотворительностью, заметил Альбир Крганов.
Ранее сообщалось, что в Курбан-байрам в Татарстане оборудуют 61 площадку для убоя жертвенных животных, в том числе 18 – в Казани. Сами площадки для убоя — с твердым покрытием, оборудованы контейнерами для сбора отходов и емкостями для сбора крови. Все отходы после праздника отправят на переработку. Ветеринары будут дежурить на площадках во время праздника. Они проведут экспертизу мяса для желающих передать его в соцучреждения и оформят нужные документы.
Женщина замерзла в снегу.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.