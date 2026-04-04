Общество
4 апреля 11:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Когда наступит Курбан-байрам, уточнил председатель Духовного собрания мусульман

Праздник отмечается 26 мая.

Когда наступит Курбан-байрам, уточнил председатель Духовного собрания мусульман

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Курбан-байрам в 2026 году наступит на закате 26 мая, заявил председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Его слова передает РИА Новости.

Праздник отмечают во всем мусульманском мире в течение нескольких дней, называющихся днями такбира ат-Ташрик, в 2026 году они пройдут с 26 по 30 мая, напомнил Крганов.

В праздник приносят в жертву животных и раздают мясо нуждающимся, а также занимаются благотворительностью, заметил Альбир Крганов.

Ранее сообщалось, что в Курбан-байрам в Татарстане оборудуют 61 площадку для убоя жертвенных животных, в том числе 18 – в Казани. Сами площадки для убоя — с твердым покрытием, оборудованы контейнерами для сбора отходов и емкостями для сбора крови. Все отходы после праздника отправят на переработку. Ветеринары будут дежурить на площадках во время праздника. Они проведут экспертизу мяса для желающих передать его в соцучреждения и оформят нужные документы.

