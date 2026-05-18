Главное условие — счёт должен был работать на 20 июня 1991 года и оставаться открытым до конца года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россияне 1991 года рождения и старше, а также их наследники имеют право на компенсации по советским вкладам. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

По его словам, выплаты положены тем, чей счёт действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт до 31 декабря того же года. Размер компенсации считается просто: остаток на ту дату умножают на возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения. Один советский рубль приравнивается к одному современному. Но миллионы никто не вернёт — государство компенсирует лишь часть обесценившихся накоплений.

«Суммы получаются не космические, но для пенсионера это реальная помощь», — отметил Свищёв.

Чтобы оформить выплату, достаточно прийти в любое отделение банка с паспортом и сберкнижкой, написать заявление. Услуга бесплатная. Если сберкнижка потерялась, банк сам найдёт счёт по заявлению на розыск вклада. Наследникам дополнительно понадобятся свидетельство о смерти вкладчика и документы о праве на наследство.

