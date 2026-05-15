Минниханов: «Глобальные вызовы не мешают сближению России и мусульманского мира»
Казань признали культурной столицей исламского мира.
Россия укрепляет отношения с мусульманскими государствами, несмотря на препятствия. Об этом на KazanForum рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов.
С 12 по 17 мая в Казани проходит XVII Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum». Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина, зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, гостей и спикеров форума за помощь и вклад в работу. Он также напомнил, что в этом году Казань признали культурной столицей исламского мира.
- Несмотря на все глобальные вызовы современности, Россия последовательно укрепляет взаимодействие с мусульманскими государствами, - отметил раис.
По его словам, страны Организации исламского сотрудничества - важнейшие торгово-экономические партнёры России.
Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин также сообщил во время KazanForum, что за прошедшие шесть лет в России построили более 600 миллионов «квадратов» недвижимости. Этому не помешали не введенные против РФ санкции, ни СВО.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.