15 мая 16:43
Дилия Мингазова

Журналист

Минниханов: «Глобальные вызовы не мешают сближению России и мусульманского мира»

Казань признали культурной столицей исламского мира.

Автор фото: tatarstan.ru

Россия укрепляет отношения с мусульманскими государствами, несмотря на препятствия. Об этом на KazanForum рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов.

С 12 по 17 мая в Казани проходит XVII Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum». Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина, зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, гостей и спикеров форума за помощь и вклад в работу. Он также напомнил, что в этом году Казань признали культурной столицей исламского мира.

- Несмотря на все глобальные вызовы современности, Россия последовательно укрепляет взаимодействие с мусульманскими государствами, - отметил раис.

По его словам, страны Организации исламского сотрудничества - важнейшие торгово-экономические партнёры России.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин также сообщил во время KazanForum, что за прошедшие шесть лет в России построили более 600 миллионов «квадратов» недвижимости. Этому не помешали не введенные против РФ санкции, ни СВО.

