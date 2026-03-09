Минниханов призвал татарстанцев провожать холода и встречать весну
Раис республики показал, как его пёс прогуливается по снегу.
В своём официальном телеграм-канале раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографию своего алабая Акдуса, который резвится в снегу на фоне солнца. В подписи к фотографии глава республики пожелал татарстанцам наконец-то отпустить холода и встретить весну.
«Бу салкынны озатыйк инде, яз житте бит!» — пишет раис.
Напомним, Татарстан в скором времени ждут очень холодные времена — местами температура ночью будет опускаться до -34 градусов Цельсия. Как отмечают в Гидрометцентре, аномальные холода будут не только в республике, но и во многих других регионах Приволжья, в Сибири, на Урале.
