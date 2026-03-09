Планируются работы на девяти улицах столицы Татарстана.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ремонтные работы на дорогах в Приволжском и Вахитовском районах Казани обойдутся городу в 1,25 миллиарда рублей. Всего будет отремонтировано 11 километров дорожного полотна на девяти улицах города. Среди них участок Большого Казанского кольца от улицы Юлиуса Фучика до улицы Сафиуллина, отрезок улицы Газовой от Павлюхина до Качалова, а также улица Профессора Камая.

Будет также отремонтировано два участка на улице Карбышева — от Второй Туринской до Профессора Камая и от Центральной до Комиссара Габишева. Кроме того, ремонт затронет и улицы Лесгафта, Павлюхина, Модельную, Владимира Кулагина и Сары Садыковой.

Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что за 2025 год в Татарстане отремонтировали более 200 километров дорог. Лишь чуть более половины дорог регионального значения соответствуют нормативам, однако с дорогами в городах дела обстоят гораздо лучше, сообщает Минтранс республики.

