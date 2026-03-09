Общество
9 марта 21:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ремонт 11 километров дорог в центре Казани будет стоить более миллиарда рублей

Планируются работы на девяти улицах столицы Татарстана.

Ремонт 11 километров дорог в центре Казани будет стоить более миллиарда рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ремонтные работы на дорогах в Приволжском и Вахитовском районах Казани обойдутся городу в 1,25 миллиарда рублей. Всего будет отремонтировано 11 километров дорожного полотна на девяти улицах города. Среди них участок Большого Казанского кольца от улицы Юлиуса Фучика до улицы Сафиуллина, отрезок улицы Газовой от Павлюхина до Качалова, а также улица Профессора Камая.

Будет также отремонтировано два участка на улице Карбышева — от Второй Туринской до Профессора Камая и от Центральной до Комиссара Габишева. Кроме того, ремонт затронет и улицы Лесгафта, Павлюхина, Модельную, Владимира Кулагина и Сары Садыковой.

Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что за 2025 год в Татарстане отремонтировали более 200 километров дорог. Лишь чуть более половины дорог регионального значения соответствуют нормативам, однако с дорогами в городах дела обстоят гораздо лучше, сообщает Минтранс республики.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.