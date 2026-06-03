Общество
3 июня 08:45
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«Вечерняя Казань»

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Миронов предложил платить за уход за одинокими пенсионерами старше 80 лет

Выплата может составить половину прожиточного минимума.

Миронов предложил платить за уход за одинокими пенсионерами старше 80 лет

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к министру труда Антону Котякову с предложением ввести новую выплату для тех, кто ухаживает за одинокими пенсионерами старше 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Суть идеи в том, чтобы компенсацию получал человек, который на деле присматривает за пожилым, а не обязательно его официально оформленный опекун. Это может быть родственник, сосед или социальный работник. Размер выплаты предлагают привязать к половине регионального прожиточного минимума и не учитывать её при назначении других пособий.

Миронов подчеркнул, что инвалидность у пенсионера не должна быть обязательным условием — достаточно самого возраста и низкого дохода. А на реализацию, по его словам, в масштабах страны потребуются не такие большие деньги.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если при расчете пенсии не учли часть стажа. Сами ошибки при начислении стажа могут появляться из-за технических сбоев или неверных сведений от работодателей.

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