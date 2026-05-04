Планируется проверка по факту отсутствия жизненно важной инфраструктуры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители села Калмаш Тукаевского района подали жалобу на имя полномочного представителя спецотдела по контролю за исполнением законов сотрудниками органов власти Михаила Ильина по поводу отсутствия инфраструктуры. Участки выдавались многодетным семьям по программе соцподдержки. Мера должна была улучшить жилищные условия, но в итоге жители остались без уличного освещения, дорог и водопровода, пишет Ильин в соцсетях.

В посте говорится, что вместо дорог к участкам ведут стихийные, наезженные пути по грунту. Весной и осенью проезд становится невозможным не только для легкового транспорта, но и для экстренных служб. А из-за отсутствия освещения на улицах ночью передвижение по селу становится опасным. А водоснабжение — вообще базовая потребность. Самостоятельное бурение скважин для многих семей финансово неподъёмно или технически невозможно из-за особенностей грунта.

Обязанность по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным, лежит совместно на региональных властях и муниципалитетах. В противном случае это уже не поддержка, а лишнее обременение.

Вопрос обеспечения содержания и ремонта уличных сетей находится в компетенции исполкома Набережных Челнов. Ильин потребовал провести проверку со стороны прокурора Челнов Фаниса Шайхаттурова. Обращения направлены на имя премьер-министра республики Алексея Песошина, главы исполкома Челнов Фарида Салахова, Уполномоченного по правам человека в Татарстана Сарии Сабурской. Готовится обращение на имя президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 277 многодетных семей выбрали деньги вместо земли. Сейчас на очереди получения мер поддержки в Татарстане 14 тысяч семей.

