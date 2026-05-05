За помощь обещают вознаграждение, но на деле можно потерять деньги и остаться с заблокированным счётом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У банкоматов появилась опасная схема. Незнакомцы просят помочь снять или внести деньги — якобы из-за лимитов, сбоя или блокировки. За услугу обещают от трёх до десяти процентов. Как объяснил в беседе с RT аналитик Дмитрий Сыцко, так людей втягивают в дропперство — через чужую карту прогоняют сомнительные деньги, чтобы скрыть их происхождение.

Даже одна такая операция может обернуться проблемами. Можно потерять собственные средства после передачи карты. Кроме того, банк вправе заблокировать счёт за подозрительные переводы, и восстановить доступ будет непросто.

Совет эксперта простой: никогда не использовать свою карту или счёт для чужих операций, что бы вам ни обещали.

