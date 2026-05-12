Москалькова назвала общее количество пленных, возвращенных с Украины
Число превысило 3,7 тысячи человек.
Всего из украинского плена в Россию было возвращено 3724 военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
Помимо этого, была установлена судьба 9083 военнослужащих. Во время встречи Москалькова отдельно выделила возвращение жителей Курской области. Вернуть удалось 165 человек.
«Начинался обмен большой партии, а потом всё меньше, и меньше, и меньше. Каждые переговоры шли очень сложно. Я обращалась в Ватикан к папе римскому с просьбой, чтобы он ту сторону убедил, что нельзя гражданских людей держать в заложниках», - рассказала Москалькова о процессе их возвращения.
Ранее планировалось проведение нового обмена с Украиной. Однако пока никакой новой информации нет. При этом Владимир Путин говорил, что Киев не готов к обмену пленными.
