Собрать деньги на LADA Granta получится гораздо быстрее.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эксперты «Авито Авто» и «Авито Работы» подсчитали, сколько средних предлагаемых зарплат потребуется татарстанцам, чтобы купить один из трех популярных новых автомобилей – LADA Granta, HAVAL Jolion и Geely Monjaro.

В расчет были взяты средние зарплатные предложения в размещенных на «Авито Работе» вакансиях в первом квартале нынешнего года (74 100 рублей) и рекомендованные розничные цены (без учета скидок и акций) LADA Granta, HAVAL Jolion и Geely Monjaro: 1 101 000 рублей, 2 599 000 и 4 899 990 рублей соответственно.

Исследование показало, что при такой зарплате копить на новую LADA Granta придется 14,9 месяца, на HAVAL Jolion — 35,1 месяца, а на Geely Monjaro — 66,1 месяца.

Для жителей Мордовии, которая лидирует по зарплатным предложениям в Приволжском федеральном округе (78 400 рублей), эти сроки составят соответственно 14 месяцев, 33,2 месяца и 62,5 месяца. А в среднем по России при зарплатном предложении в первом квартале 2026 года 74 100 рублей — 14,9 месяца, 35,1 месяца и 66,1 месяца.

