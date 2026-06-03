Общество
3 июня 10:58
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«Вечерняя Казань»

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«Победа» установила единое время окончания посадки на рейсы

Ранее сроки закрытия выхода могли различаться в зависимости от аэропорта.

«Победа» установила единое время окончания посадки на рейсы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Авиакомпания «Победа» навела порядок со временем посадки. С 2 июня во всех аэропортах, куда она летает, действует единое правило: на борт пускают не позднее чем за 25 минут до вылета. Об этом сказано в обновлённых правилах перевозки, передают «Турпром» и AVIA.RU.

Смысл нововведения — избавить пассажиров от путаницы. Раньше сроки разнились от аэропорта к аэропорту. Например, во Внуково, Шереметьево и Сочи выход закрывали за 20 минут, а теперь и там, и везде — за 25. В остальных городах ничего не изменилось, для них это привычный график. Авиакомпания просит пассажиров учитывать новые правила и приходить к выходу заранее, чтобы не опоздать на рейс.

Ранее сообщалось, что у россиян появится возможность проходить на посадку в самолет по биометрии. Функцию уже запустили.

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