«Победа» установила единое время окончания посадки на рейсы
Ранее сроки закрытия выхода могли различаться в зависимости от аэропорта.
Авиакомпания «Победа» навела порядок со временем посадки. С 2 июня во всех аэропортах, куда она летает, действует единое правило: на борт пускают не позднее чем за 25 минут до вылета. Об этом сказано в обновлённых правилах перевозки, передают «Турпром» и AVIA.RU.
Смысл нововведения — избавить пассажиров от путаницы. Раньше сроки разнились от аэропорта к аэропорту. Например, во Внуково, Шереметьево и Сочи выход закрывали за 20 минут, а теперь и там, и везде — за 25. В остальных городах ничего не изменилось, для них это привычный график. Авиакомпания просит пассажиров учитывать новые правила и приходить к выходу заранее, чтобы не опоздать на рейс.
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