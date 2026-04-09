После вмешательства Следкома фирма в Татарстане погасила долг по налогам
За компанией числилось больше 19 миллионов рублей.
В ходе проведения доследственной проверки по факту уклонения от уплаты налогов сотрудники СУ СК России по Татарстану добились от руководителя фирмы полного погашения задолженности.
С 2021 по 2023 годы руководитель компании, внося в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, не уплатил НДС, налог на прибыль организаций и взносы по обязательному страхованию. Общая сумма задолженности зашкалила за 19 миллионов рублей.
Сотрудники следственного управления не только собрали неопровержимые доказательства причастности мужчины к уклонению от уплаты налогов, но и добились полного возмещения причиненного бюджету страны ущерба.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
