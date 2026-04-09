Общество
9 апреля 00:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

После вмешательства Следкома фирма в Татарстане погасила долг по налогам

За компанией числилось больше 19 миллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ходе проведения доследственной проверки по факту уклонения от уплаты налогов сотрудники СУ СК России по Татарстану добились от руководителя фирмы полного погашения задолженности.  

С 2021 по 2023 годы руководитель компании, внося в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, не уплатил НДС, налог на прибыль организаций и взносы по обязательному страхованию. Общая сумма задолженности зашкалила за 19 миллионов рублей.  

Сотрудники следственного управления не только собрали неопровержимые доказательства причастности мужчины к уклонению от уплаты налогов, но и добились полного возмещения причиненного бюджету страны ущерба.

