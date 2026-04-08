Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Москве прошло совместное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», возглавляет которую Рустам Минниханов, и коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Руководители регионов подвели итоги 2025 года и определили задачи до 2030 года.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, что этот национальный проект впервые охватывает всю инфраструктуру для улучшения качества среды жизни: жилье, ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальную инфраструктура, благоустройство, рабочие места и многое другое. В 2025 году, в первый год реализации нацпроекта, все его показатели были выполнены.

Построено 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Этот показатель стал наибольшим за всю новейшую историю России. Стоит задача обновить до 2030 года треть жилищного фонда страны и повысить среднюю обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека.

Марат Хуснуллин особо отметил большую работу, проводимую комиссией Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», которую возглавляет Рустам Минниханов. А сам Татарстан был отмечен в списке субъектов, продемонстрировавших наиболее высокие показатели по вводу жилья. В перечень вошли также Москва и Московская область, Краснодарский край и Ленинградская область.

Подчеркнув, что строительный комплекс является сегодня одним из драйверов экономического роста страны, Рустам Минниханов отметил, что вопросы жилья, коммунальной инфраструктуры и пространственного развития находятся в центре постоянного внимания руководства страны.

В числе приоритетных задач раис Татарстана назвал обеспечение доступности жилья.

- Считаем важным продолжить переформатирование семейной ипотеки. Отмечу, что председателем правительства дано поручение о рассмотрении возможности дифференцирования ставки по семейной ипотеке, исходя из количества детей. Кроме того, мы получили обратную связь от 22 регионов, которые также просят увеличить лимиты семейной ипотеки, - цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что новые правила банкротства для ипотечных заемщиков вступили в силу. Теперь средства от продажи единственного жилья в первую очередь покрывают расходы на сохранение залога.

