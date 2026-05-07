7 мая 14:19
Появились детали дизайна Niva Vision нового поколения

О проекте стало известно в начале 2021 года.

Автор фото: fips.ru

Детали внешнего вида прототипа внедорожника Niva Vision нового поколения стали известны благодаря патенту на промышленный образец. Изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности.

О проекте стало известно в начале 2021 года, когда группа Renault объявила стратегию Renaulution. На тот момент планировалось объединение марки LADA с румынским брендом Dacia. Новая Niva должна была выйти на рынок в 2024 году. Автомобиль предполагалось строить на платформе CMF-B-LS и выпускать в двух вариантах колесной базы.

Однако когда французы вышли из состава акционеров «АвтоВАЗа», проект свернули. Но в середине 2023 года появилась информация о возобновлении разработок, за базу новой Niva была взята платформа Vesta, а дизайн частично сохранил детали закрытой разработки. При этом в январе 2025 года «АвтоВАЗ» показал концепт кроссовера «Т-134». Его дизайн был позаимствован у проекта Niva, который разрабатывался при Renault на базе CMF-B-LS. Вероятно, на заводе его утвердили, а само название «Т-134» пока рабочее.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» представил новый кроссовер Lada Azimut. Цена отечественного новичка может составить 2,5-3 миллиона рублей. Как отметил автоэксперт Андрей Осипов, в такой ценовой категории Azimut вряд ли выдержит конкуренцию. По его мнению, завод специально выжидает, чтобы оценить рынок и возможные государственные дотации, которые могли бы сделать кроссовер привлекательнее за счёт льготных кредитов или специальных программ.

