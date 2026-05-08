8 мая 19:30
Предупреждение из-за сильного ветра объявили в Татарстане

В МЧС дали несколько советов.

В Татарстане из-за сильного ветра объявили предупреждение. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Согласно данным синоптиков, 9 мая ожидается сильный ветер порывами 15-18 метров в секунду. В ГУ МЧС по республике советуют обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобиль в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что 9 мая синоптики прогнозируют теплый день. Скорость ветра будет достигать 13 метров в секунду. Днем температура поднимется максимум до +15 градусов. А вечером столбики термометров покажут +12 градусов. Ночью похолодает до +7 градусов.

