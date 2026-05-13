13 мая 17:24
Ради соединения двух трасс в Татарстане изымут 21 тысячу «квадратов» земли

Новую дорогу планируют построить между магистралями М-12 «Восток» и Казань — граница с Республикой Казахстан.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В связи с реконструкцией и строительством новых дорог в Лаишевском районе и Казани планируется изъять из собственности 21 151 квадратный метр земельных участков. Это необходимо для реконструкции и строительства новых дорог, соединяющих трассы М-12 «Восток» и Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Всего власти намерены задействовать 11 участков, которые принадлежат различным фондам, ООО, АО и физическим лица. Работы пройдут в районе Усад, Никольского сельского поселения и даже в самой Казани. Главтатдортрансу поручено определить размер возмещения за изымаемые участки, а после направить соглашения собственникам.

Ранее сообщалось, что на правом берегу Казанки в столице республики планируется изъять участок для занятий спортом. Площадь земли составит 497,52 квадратных метра.

