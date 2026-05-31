Россиянам рассказали, как выбрать кондиционер
Стоит учитывать не только цену, но и затраты на установку, обслуживание и энергопотребление.
Оптимальный вариант при выборе кондиционера - сплит-система, но чтобы принять окончательное решение, следует учитывать некоторые параметры. Об этом рассказали в Роскачестве, пишет ТАСС.
В качестве временного варианта можно использовать мобильный моноблок. Стоит также рассчитывать мощность с запасом, пользуясь онлайн-калькуляторами, выделять действительно нужные функции, не переплачивая за избыточные опции. В ведомстве посоветовали выбирать технику класса А, чтобы снизить будущие счета за электроэнергию.
Хоть мобильные кондиционеры и привлекательны по цене, они издают ощутимый шум. Напольные и оконные модели либо нуждаются в отводе горячего воздуха через стену гибким воздуховодом, либо требуют переделки оконной конструкции. Кроме того, они плохо подходят для спален из-за шума и вибрации.
А если прибор работает на максимальной мощности постоянно, то это существенно сокращает его срок службы. Поэтому есть базовое правило: один киловатт на десять «квадратов» площади.
Ранее казанский врач дала советы, как пережить аномальную жару. Большую роль играет обильное питье и правильный рацион, состоящий из нежирной пищи с большим содержанием клетчатки. Облегчит состояние светлая легкая одежда из натуральных тканей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.