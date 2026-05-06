Общество
6 мая 15:42
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Средняя стоимость новых авто снизилась в апреле в Татарстане

Некоторые популярные модели Haval, Lada и Geely стали доступнее.

Средняя стоимость новых авто снизилась в апреле в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В апреле в Татарстане средняя стоимость новых авто снизилась на 1,2% по сравнению с мартом, до 2,82 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании «Авто.ру» со ссылкой на объявления, размещенные на портале.

Количество предложений о продажах локальных марок выросло на 18% с начала года и на 5% относительно марта. Предложение со стороны китайских марок увеличилось за месяц на один процент, оно остается ниже январского уровня. Средняя цена машины китайской марки в апреле впервые превысила 4 миллиона рублей, прибавив за месяц 2,7%. Средняя стоимость автомобиля локального производства осталась на уровне 2,04 миллиона рублей.

Сильнее всего за месяц подешевели Haval Jolion (-3,3%; до 2,59 миллиона рублей), Lada Aura (-3,2%; до 2,43 миллиона рублей), Geely Atlas (-1,4%; до 3,78 миллиона рублей), Omoda C7 (-1,4%; до 3,19 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что по уровню мировых цен на авто Россия оказалась на пятом месте — средняя цена легковушки в стране составляет 45 тысяч американских долларов, или около 3,5 миллиона рублей. Только с 2021 года стоимость выросла на 46 процентов. Аналитик Сергей Целиков объяснил ситуацию особенностями тарифной политики и структуры рынка, которая направлена на дешевые отечественные и китайские авто. Проблема заключается в том, что их цена возрастает в два раза при импорте и в условиях крупноузловой сборки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

kzn.ru
Какие дома снесут из-за строительства дублера Горковского шоссе в Казани

Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.