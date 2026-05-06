Некоторые популярные модели Haval, Lada и Geely стали доступнее.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В апреле в Татарстане средняя стоимость новых авто снизилась на 1,2% по сравнению с мартом, до 2,82 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании «Авто.ру» со ссылкой на объявления, размещенные на портале.

Количество предложений о продажах локальных марок выросло на 18% с начала года и на 5% относительно марта. Предложение со стороны китайских марок увеличилось за месяц на один процент, оно остается ниже январского уровня. Средняя цена машины китайской марки в апреле впервые превысила 4 миллиона рублей, прибавив за месяц 2,7%. Средняя стоимость автомобиля локального производства осталась на уровне 2,04 миллиона рублей.

Сильнее всего за месяц подешевели Haval Jolion (-3,3%; до 2,59 миллиона рублей), Lada Aura (-3,2%; до 2,43 миллиона рублей), Geely Atlas (-1,4%; до 3,78 миллиона рублей), Omoda C7 (-1,4%; до 3,19 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что по уровню мировых цен на авто Россия оказалась на пятом месте — средняя цена легковушки в стране составляет 45 тысяч американских долларов, или около 3,5 миллиона рублей. Только с 2021 года стоимость выросла на 46 процентов. Аналитик Сергей Целиков объяснил ситуацию особенностями тарифной политики и структуры рынка, которая направлена на дешевые отечественные и китайские авто. Проблема заключается в том, что их цена возрастает в два раза при импорте и в условиях крупноузловой сборки.

