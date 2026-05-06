Заявление рассматривалось свыше полугода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил в полном объеме иск Татнефти к АО «Туполев» о взыскании 12 миллиардов рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Напомним, само заявление поступило в суд 9 октября, в дальнейшем прошло несколько заседаний. Суд решил взыскать с «Туполева» 11,7 миллиарда рублей неосновательного обогащения, а также 276 миллионов рублей процентов с последующим их начислением.

Также ранее говорилось, что «Туполев» выплатит Татнефти еще 6 миллиардов рублей. Большая часть суммы - 5,6 миллиарда рублей - будет выплачена за неосновательное обогащение. Еще 556 миллионов составляет неустойка и 8 миллионов - госпошлина. Поводом для взыскания такой суммы якобы послужили непостроенные Казанским авиазаводом для Татнефти самолеты Ту-214.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.