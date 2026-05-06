Общество
6 мая 16:41
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Суд решил взыскать с «Туполева» 12 млрд рублей в пользу Татнефти

Заявление рассматривалось свыше полугода.

Суд решил взыскать с «Туполева» 12 млрд рублей в пользу Татнефти

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил в полном объеме иск Татнефти к АО «Туполев» о взыскании 12 миллиардов рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Напомним, само заявление поступило в суд 9 октября, в дальнейшем прошло несколько заседаний. Суд решил взыскать с «Туполева» 11,7 миллиарда рублей неосновательного обогащения, а также 276 миллионов рублей процентов с последующим их начислением.

Также ранее говорилось, что «Туполев» выплатит Татнефти еще 6 миллиардов рублей. Большая часть суммы - 5,6 миллиарда рублей - будет выплачена за неосновательное обогащение. Еще 556 миллионов составляет неустойка и 8 миллионов - госпошлина. Поводом для взыскания такой суммы якобы послужили непостроенные Казанским авиазаводом для Татнефти самолеты Ту-214.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

kzn.ru
Какие дома снесут из-за строительства дублера Горковского шоссе в Казани

Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.