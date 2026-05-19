Статистика связана с увеличением продолжительности жизни в результате развития системы здравоохранения и распространения здорового образа жизни.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В числе регионов с самой высокой долей пожилого населения оказался Татарстан. Это значит, что здесь много мужчин, которым более 63 лет и женщин от 58 лет, пишут «Известия».

В лидерах также Тамбовская, Кировская, Курганская, Тульская области и Мордовия. Такая динамика связана с развитием системы здравоохранения и распространением здорового образа жизни.

Однако увеличение доли возрастных групп может оказывать влияние на экономику. В частности, это способно привести к снижению потенциального ВВП страны примерно на один процент в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что повышенную пенсию по старости получают свыше 130 тысяч жителей Татарстана. Фиксированная выплата после 80 лет автоматически увеличивается ровно в два раза.

