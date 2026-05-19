Татарстан назван одним из регионов с высокой долей пожилого населения
Статистика связана с увеличением продолжительности жизни в результате развития системы здравоохранения и распространения здорового образа жизни.
В числе регионов с самой высокой долей пожилого населения оказался Татарстан. Это значит, что здесь много мужчин, которым более 63 лет и женщин от 58 лет, пишут «Известия».
В лидерах также Тамбовская, Кировская, Курганская, Тульская области и Мордовия. Такая динамика связана с развитием системы здравоохранения и распространением здорового образа жизни.
Однако увеличение доли возрастных групп может оказывать влияние на экономику. В частности, это способно привести к снижению потенциального ВВП страны примерно на один процент в ближайшие два года.
Ранее сообщалось, что повышенную пенсию по старости получают свыше 130 тысяч жителей Татарстана. Фиксированная выплата после 80 лет автоматически увеличивается ровно в два раза.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.