Заморзки ожидают почти всё Приволжье и ряд других областей России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На Татарстан надвигаются сильные морозы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой. Согласно прогнозу, сильный холод возвращается во многие регионы на востоке и северо-востоке европейской части России. Отдельно упоминаются Пермский край, восток Волгоградской и Астраханской областей, а также большая часть Приволжья. Похолодание может достигать -16 градусов Цельсия.

Ранее синоптики уже предупреждали: рабочая неделя у татарстанцев начнётся с очень холодной ночи — температура воздуха местами будет достигать -34 градуса Цельсия. В такую погоду лучше не оставлять детей без присмотра. В случае экстренной ситуации можно обращаться по номеру 112.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.