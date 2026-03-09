Татарстан не единственный регион, куда вернутся холода
Заморзки ожидают почти всё Приволжье и ряд других областей России
На Татарстан надвигаются сильные морозы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой. Согласно прогнозу, сильный холод возвращается во многие регионы на востоке и северо-востоке европейской части России. Отдельно упоминаются Пермский край, восток Волгоградской и Астраханской областей, а также большая часть Приволжья. Похолодание может достигать -16 градусов Цельсия.
Ранее синоптики уже предупреждали: рабочая неделя у татарстанцев начнётся с очень холодной ночи — температура воздуха местами будет достигать -34 градуса Цельсия. В такую погоду лучше не оставлять детей без присмотра. В случае экстренной ситуации можно обращаться по номеру 112.
