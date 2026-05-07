Татарстанцам напомнили об опасности открытых окон в жилых домах
Проветривать помещения рекомендуется только в собственном присутствии.
Москитная сетка на форточках не спасет ребенка от падения, поскольку может не выдержать его вес. Исход рискует быть плачевным: ребенок не среагирует вовремя и упадет с высоты. Поэтому при проветривании родителям следует всегда находиться со своими детьми, предупреждает жителей пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
В ведомстве призывают не оставлять предметы близко к окнам, поскольку ребенок может попасть на подоконник с их помощью. Родителям следует озаботиться покупкой специальных фиксаторов, которые не позволят открыть окна ребенку.
Татарстанцам также необходимо помнить: за любой подобный инцидент предусмотрена уголовная ответственность.
«Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей следственными органами СК России устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему», — предупредили в ведомстве.
Ранее жителям напомнили, что в республике строго запрещен запуск коптеров. Даже за запуск личных устройств грозит штраф.
