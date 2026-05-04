Четверть аварий с лесными обитателями происходит именно в мае-июне.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С мая по июнь в Татарстане традиционно возрастает количество аварий с животными. На них приходится 25 процентов от общего числа ДТП, выяснили аналитики страховой компании «Согласие». В целом, за 2025 год по таким инцидентам татарстанцам выплатили 122,4 миллиона рублей.

Повышение аварийности связано с несколькими факторами. В частности, именно в эти два месяца происходит отёл у лосих, пятнистых оленей и маралов. Животные становятся более подвижными и чаще мигрируют через трассы. Да и сами водители начинают разъезжать по дачам, деревням, ездить в путешествия.

Чаще всего происходят наезды — 84 процента. По ним выплаты превышают 95,3 миллиона рублей. В 24 процентах случаев сбивают косуль, лосей, коров и птиц. Но самое опасное ДТП — с лосем. В июне прошлого года ущерб от такой аварии оценили в полтора миллиона рублей.

Страдает не только машина. За ДТП с животным придется заплатить и штраф: за лося - 80 тысяч, косулю - 40 тысяч, глухаря — 6 тысяч, а за белку — 500 рублей. Но чаще всего наезды происходят не на диких животных, а на собак. Таких аварий было 23 процента.

Ранее сообщалось, что водителям, сбившим животное и покинувшим место ДТП, грозит лишение прав. Необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГАИ.

