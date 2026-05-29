Такие водители чаще совершают рискованные нарушения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самый большой средний штраф за нарушение ПДД в России у людей в возрасте 18-22 лет, он на 8% выше среднего значения среди всех возрастных групп. Об этом говорится в исследовании Т-Банка на основе обезличенных данных клиентов по уплате штрафов.

Водители младшего возраста и с небольшим опытом чаще совершают рискованные нарушения — превышение скорости, проезд на красный свет или использование телефона за рулем, за эти нарушения выносятся высокие штрафы.

Самый высокий средний чек по штрафам приходится на декабрь, так как водители хотят оплатить долги перед Новым годом. В декабре 2025 года средний чек платежа по штрафам составил 1463 рубля, что на 8% больше среднегодового показателя (1351 рубль) и на 42% больше среднего чека в декабре 2024 года (1032 рубля).

Чаще всего нарушают водители в возрасте 33-37 лет — около 17% всех уплат штрафов. Доля оплат у водителей 58-68 лет не превышает 3%. Объясняется это тем, что у более возрастных водителей традиционно снижается интенсивность поездок, они чаще переходят на общественный транспорт или сокращают мобильность. Также, как правило, водители старшего возраста более дисциплинированны в соблюдении ПДД.

В 2025 году средний размер штрафа вырос в полтора раза ― до 1351 рубля. За первые четыре месяца 2026 года показатель увеличился на 4%, до 1390 рублей, относительно аналогичного периода 2025 года.

За первые четыре месяца 2026 года, так же как и за весь 2025 год, самыми популярными нарушениями стали превышение скорости на 20-40 километров в час (66%), неоплата проезда по Московскому скоростному диаметру (10%) и штраф за нарушение разметки (5%).

Ранее сообщалось, что за пьяную езду в Татарстане наказали более 3 тысяч водителей. За 2025 год после подобных случаев судом было конфисковано 364 авто.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.