Общество
19 июня 08:32
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«Вечерняя Казань»

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Умер бывший офицер КГБ и экс-глава наркоконтроля Татарстана Давлетгильдеев

Коллеги вспоминают Шамиля как мудрого и спокойного руководителя, которого боготворили подчинённые.

Умер бывший офицер КГБ и экс-глава наркоконтроля Татарстана Давлетгильдеев

Автор фото: соцсети

На 82-м году жизни скончался генерал-лейтенант полиции Шамиль Давлетгильдеев — бывший офицер КГБ и экс-начальник Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Татарстану. О его смерти сообщил руководитель центрального исполкома «Офицеров России» Александр Михайлов.

«Все, кто знал Шамиля Хусаиновича, почитали его как мудреца», — сказал он.

Шамиль Давлетгильдеев родился в Мамадыше 1 октября 1944 года. Начинал на гражданке — в Казанском НИИ химических продуктов, вырос до ведущего инженера и готовился защищать диссертацию, когда его пригласили в КГБ. В органах госбезопасности прослужил с 1972 по 1997 год, последняя должность — зампред КГБ Татарстана. Затем возглавлял управление налоговой полиции, а с 2003 года — республиканское управление ФСКН. Имел государственные награды, ведомственные знаки отличия и именное оружие.

Но, по словам коллег, главным его оружием были мудрость, интеллигентность и выдержка.

«Коллеги просто не могли не выполнить его приказы, которые он отдавал тихим и спокойным голосом. Начальство его ценило, а подчинённые боготворили», — вспоминает Михайлов.

С 2005 по 2010 год Давлетгильдеев работал начальником отдела по реализации антикоррупционной политики в аппарате президента Татарстана. После выхода на пенсию продолжал общественную работу, возглавлял президиум татарстанского отделения «Офицеров России». Последние годы боролся с тяжёлой болезнью, но и здесь проявлял выдержку и оптимизм.

«Уходят люди старой школы, оставляя после себя учеников и светлую память», — заключил Михайлов.

Ранее мы писали, что умер главный редактор газеты «Шәһри Казан» Радик Сабиров. За годы работы успел потрудиться в газете «Безнең спорт», журнале «Мәгариф» и интернет-издании «Интертат».

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