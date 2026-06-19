Идея касается среднего и младшего медперсонала в государственных учреждениях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко официальное письмо с предложением ввести минимальный гарантированный стандарт оплаты труда для среднего и младшего медицинского персонала. Как сообщает РИА Новости, суть простая: зарплата таких сотрудников не может быть ниже 150 процентов от средней по региону.

«Ситуация недопустимая, и поэтому мы предлагаем ввести минимальный гарантированный стандарт оплаты труда», — заявил Миронов. По его словам, это зафиксирует нижнюю планку на федеральном уровне, которую ни один субъект не сможет занизить.

Депутат подчеркнул, что сегодня зарплата медика зависит не от его профессионализма, а от того, насколько богат регион, где он работает. Введение единого стандарта должно выровнять эту несправедливость.

Ранее мы писали, что новым медучреждениям Казани не хватает врачей. Кажется, задача найти кадры теперь не менее сложная, чем построить медицинское учреждение. Особенно для отдалённых уголков города.

Также сообщалось, что сложности с поиском работы будут расти, несмотря на кадровый дефицит. Оптимизация затрат на персонал стала последним писком моды: компании сокращают фонд оплаты труда, избавляясь от «ненужных» сотрудников. Рост зарплат от отрасли к отрасли стал неоднородным. Рассказываем, почему найти работу стало так трудно.

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