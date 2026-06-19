Нилов направил в правительство инициативу, штрафовать должны только казённые комплексы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил навести порядок с дорожными камерами. Идея простая: фиксировать нарушения ПДД должны только те комплексы, которые принадлежат государству. Никаких частников, по его мнению, между водителем и властью быть не должно.

«Юридическую силу должны иметь только те нарушения, которые в автоматическом режиме зафиксированы на государственные камеры», — написал депутат в своём телеграм-канале.

Инициативу уже направили в правительство, и она межфракционная, то есть поддержана несколькими партиями. Если закон примут, передавать дорожные камеры физическим и юридическим лицам запретят. А все штрафы с частных комплексов станут незаконными.

Ранее мы писали, что в Татарстане на восьми ж/д переездах поставили камеры для фиксации нарушений. На эти цели из бюджета выделили 49 миллионов рублей.

Также сообщалось, что на заводах и в ТЦ установят умные ИИ-камеры, которые будут бороться с драками. Система обратит внимание на резкие движения, сжатые кулаки и злую мимику.

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