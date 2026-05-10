Экс-замглавы министра внутренних дел ушел из жизни на 72-м году.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

В казанском культурном центре МВД Татарстана простились с Ренатом Тимерзяновым — помощником премьер-министра РТ, курирующим подразделения из республики в зоне специальной военной операции. На панихиду прибыл раис республики Рустам Минниханов.

В разные годы Тимерзянов занимал должность замглавы министра внутренних дел, главного федерального инспектора. По словам Минниханова, всю свою сознательную жизнь он служил Татарстану.

- Где бы он ни служил, он был примером! Это некий такой образец, каким должен быть полицейский, - отметил глава республики.

По словам Минниханова, Тимерзянов сыграл огромную роль в борьбе с организованной преступностью. Напомним, Ренат Тимерзянов с 1998 по 2011 год работал первым заместителем министра внутренних дел Татарстана, начальником криминальной милиции МВД республики.

На прощании с Ренатом Закиевичем не раз отмечали его работу с подростковой преступностью. По словам его сослуживцев, он проводил всё свое время на работе. Бессонные ночи и постоянный стресс не могли не сказаться: были случаи, когда из кабинета его увозили на скорой помощи.

Коллеги отметили также доброту, скромность и порядочность Рената Тимерзянова. Сослуживцы называют его легендой розыска.

Напомним, что о смерти бывшего первого замминистра МВД Татарстана Рената Тимерзянова стало известно 8 мая.

Ранее мы писали, что Тимерзянов родился 5 января 1955 года. Службу в органах начал в 1978 году с должности участкового по делам несовершеннолетних. С 1998 по 2011 год занимал пост первого заместителя главы МВД по Татарстану и руководил криминальной милицией республики. За эти годы неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.