Городские власти активно развивают сеть современных детских летних лагерей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казань продолжит держать на особом контроле и расширять программы заботы о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, семьях с особенными детьми, а также о сыновьях и дочерях военнослужащих в зоне СВО. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.



Стартовавший Международный день защиты детей и начало летних каникул стали главными темами обсуждения городских властей. Поэтому Метшин заявил, что одним из ключевых направлений этой работы станет организация бесплатного оздоровительного отдыха в загородных лагерях, чья инфраструктура сейчас активно модернизируется.



- Сегодня первый день лета, первый день летних каникул и Международный день защиты детей. Для нас это всегда особенный праздник. Предметом особой нашей заботы стали дети, чьи родители сейчас в зоне СВО. Семьи, где воспитываются особенные детки, и дети в тяжелой ситуации. Для каждой такой категории городом предусмотрены меры поддержки, которые мы только расширяем, - уточнил Метшин.



Летом подростки смогут бесплатно отдохнуть в загородных детских лагерях Казани. Городские власти продолжают расширять сеть таких модернизированных лагерей.

Ранее сообщалось, что первый в России реабилитационный центр с инклюзивным бассейном строят в Казани. Площадь комплекса для людей с ОВЗ составит три тысячи квадратных метров.

