7 мая 11:02
«Вечерняя Казань»

В России клещи начали переносить 4 опасных экзотических вируса

Тест для диагностики разработан только для одного из новых для жителей штаммов.

Автор фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выявили клещей-переносчиков вирусов четырех опасных для человека заболеваний: Мукава, Нуомин, Гакугса и Бэйцзинский наировирус. По словам биолога Дмитрия Сафонова, наиболее угрожающим для россиян является последний из них — Бэйцзинский наировирус вызывает лихорадку, спутанность сознания, иногда кому и смерть. Мукава и Гакугса рассматриваются как потенциально опасные, поскольку не до конца изучены. При заражении Нуомином летальных исходов не зафиксировано, но именно для него в России разработан тест. Об этом сообщают «Известия».

Специалисты отмечают, что клещи сами по себе являются резервуарами для появления патогенных штаммов, а это может даже привести к той самой «пандемии Х», угрожающей человечеству. Всего во время исследования было обнаружено около 30 следов вирусов, многие из которых еще даже не изучены. Сафонов добавил, что появление азиатских вариантов в европейской части России можно назвать необычным явлением. Например, в Поволжье они встречались и ранее, но не по всей стране.

Роспотребнадзор уже занялся профилактикой укусов и обработкой территорий, а исследования планируется продолжать.

Ранее татарстанцев предупредили о большом количестве зараженных боррелиозом клещей. Самые опасные города республики в плане инфицирования — Казань и Набережные Челны.

