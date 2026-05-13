На KazanForum показали первый макет «Яр Парка»: раскрываем цену на квартиры
Стоимость «квадрата» начинается от 550 тысяч рублей.
На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» показали первый физический макет «Яр Парка». Подробнее о проекте «Вечерней Казани» рассказала менеджер отдела продаж «Яр Парка» Айгуль Набиуллина.
Уже к 2032 году на берегу Казанки появится новое многофункциональное пространство «Яр Парк». Здесь можно сочетать и жизнь, и спорт, и работу, и досуг, рассказала Набиуллина. На месте будет конгресс-центр, бизнес-центр, молл и фитнес-центр.
- Целевая аудитория комплекса может быть разная - от иностранцев и до более высокой, так скажем, какой-то депутатской историей, - рассказала Набиуллина.
Старт продаж был 22 апреля. По словам представителя «Яр Парка», распроданность уже очень хорошая - квартиры в комплексе рассматривают спортсмены, жители Москвы и Санкт-Петербурга, Альметьевска. Цены на квадратный метр начинаются от 550 тысяч рублей. Например, сейчас в продаже есть студия 29 метров. На первой береговой линии цены выше - порядка 19—20 миллионов в зависимости от формы оплаты.
Ранее мы делали большой материал о том, как «Яр Парк» изменит набережную Казанки. Через три года жители и гости столицы смогут увидеть первую очередь многофункционального комплекса «Яр Парк». Каким будет проект, который обойдется в более чем 50 миллиардов рублей? Подробнее о новом проекту читайте тут.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.