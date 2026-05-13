Общество
13 мая 11:10
«Вечерняя Казань»

Скончался экс-врио начальника управления ЗАГС Кабмина Татарстана Ильдар Бадреев

Прощание состоится в республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы в Казани.

Автор фото: Эльмира Зарипова / Макс

На 52-м году из жизни ушел бывший врио начальника управления ЗАГС Кабинета министров Татарстана и экс-глава управления социального развития Кабмина Ильдар Бадреев. О печальной новости сообщила министр труда Эльмира Зарипова в соцсетях.

«Он начал карьеру на государственной службе в трудные времена перемен и вырос в настоящего профессионала – глубокого, вдумчивого, открытого и всегда нацеленного на результат», — написала глава ведомства.

Бадреев начал свою карьеру в министерстве торговли и потребительских услуг республики, после чего стал развиваться в аппарате Кабмина — курировал направления соцподдержки и государственных гарантий. В 2008 году взошел на пост замглавы управления социального развития аппарата, а в 2010-м его возглавил.

В 2024 году Бадреев занял должность врио начальника управления ЗАГС Татарстана, проработав на ней до ноября того же года.

Ранее в Казани простились с генералом Ренатом Тимерзяновым. Экс-замглавы министра внутренних дел ушел из жизни на 72-м году.

