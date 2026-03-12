В Татарстане каждый ребенок участников СВО получает выплату в 20 тысяч рублей
Около 70 процентов бойцов, вернувшихся из зоны военной операции, уже нашли работу.
В Татарстане детям участников СВО предоставляется выплата в размере 20 тысяч рублей. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Эта финансовая мера предоставляется сверх федерального законодательства и адресована несовершеннолетним детям участников СВО.
Зарипова сообщила и то, что примерно 70 процентов военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, уже нашли работу. После медицинских процедур, протезирования и реабилитации они возвращаются к активной жизни. Некоторые продолжают лечение, другие учатся, а кто-то сразу выходит на работу.
- Мы ведём реестр работодателей, готовых принять участников СВО. В нём 454 работодателя с предложениями работы. Они готовы нанимать тех, кто имел сложное прошлое: не работал до заключения контракта или не имел достаточного образования. В рамках национального проекта «Кадры» мы проводим бесплатное обучение по 300 направлениям, — отметила Зарипова.
Также, по ее словам, в республике обучают членов семей участников СВО, потерявших работу. На 2026 год выделено семь тысяч мест, включающих более 300 программ, при этом на 10 марта поступило уже более 1 тысячи заявок.
Ранее мы писали, что работодатели в Татарстане готовы нанимать участников СВО с криминальным прошлым. На сегодня открыто свыше трех тысяч рабочих мест.
