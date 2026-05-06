Общество
6 мая 03:30
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

В Татарстане попались продавцы, незаконно торгующие краснокнижной стерлядью

За это нарушение штраф составляет 100—200 тысяч рублей.

Автор фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Проводя рейд в рамках операции «Нерест», сотрудники Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам проверили места торговли рыбой на территории Рыбно-Слободского района.  

Выяснилось, что здесь продают стерлядь. На нарушителей составлены административные протоколы за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, пишет пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.  

В ведомстве напомнили, что штраф за это нарушение для должностных лиц составляет от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Ранее мы писали, что еще три браконьера попались во время нереста в Татарстане. Изъяты лодки, незаконные орудия лова и пойманная рыба.

