В Татарстане попались продавцы, незаконно торгующие краснокнижной стерлядью
За это нарушение штраф составляет 100—200 тысяч рублей.
Проводя рейд в рамках операции «Нерест», сотрудники Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам проверили места торговли рыбой на территории Рыбно-Слободского района.
Выяснилось, что здесь продают стерлядь. На нарушителей составлены административные протоколы за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, пишет пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
В ведомстве напомнили, что штраф за это нарушение для должностных лиц составляет от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Ранее мы писали, что еще три браконьера попались во время нереста в Татарстане. Изъяты лодки, незаконные орудия лова и пойманная рыба.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».