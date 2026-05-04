Общество
4 мая 14:40
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

В Татарстане «Пятерочку» оштрафуют за рекламу «полезной» водки

На необычный баннер обратил внимание местный житель и пожаловался в ФАС.

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

В одном из продуктовых магазинов сети «Пятерочка» в Набережных Челнах на экране постамата 5Post разместили баннер с рекламой водки «5 озер». Согласно маркетинговому ходу, фразы «утро будет добрым» и «в 1,5 раза снижено негативное влияние алкоголя на организм» должны были привлечь покупателей, но привлекли внимание УФАС по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В антимонопольную службу о нарушении сообщил неравнодушный местный житель. Сотрудники посчитали, что подобная реклама алкоголя вызывает ложное чувство - якобы напиток поможет почувствовать себя лучше - это противоречит закону. То же самое касается и якобы пониженного вреда этого бренда — такие заявления являются прямым нарушением.

Заинтересовались в ФАС не только содержанием баннера, но и его размещением — реклама спиртного крепостью более пяти процентов может быть только внутри точек, где ведется его продажа. Постамат такой точкой явно не является.

В итоге «Пятерочку» обвиняют в нарушении законодательства о рекламе. Сети магазинов и производителю грозит штраф.

Ранее сообщалось, что в ФАС назвали нарушением закона размещение рекламы в Telegram. В России не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной.

