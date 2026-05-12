Режим ввели в 7:17 утра, также временно ограничили мобильный интернет.

Утром 12 мая в Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность». Он был введён в 7:17. Как это обычно происходит, на время тревоги временно ограничивают работу мобильного интернета.

Одновременно в Казани приостановил работу аэропорт. В Росавиации сообщили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для безопасности полётов.

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее мы писали, что 7 мая была объявлена ракетная опасность во многих регионах России. Сирены выли в Казани, Набережных Челнах, Чебоксарах, Самаре и других крупных городах.

