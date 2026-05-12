В Татарстане с утра объявили беспилотную опасность, аэропорт Казани закрыт
Режим ввели в 7:17 утра, также временно ограничили мобильный интернет.
Утром 12 мая в Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность». Он был введён в 7:17. Как это обычно происходит, на время тревоги временно ограничивают работу мобильного интернета.
Одновременно в Казани приостановил работу аэропорт. В Росавиации сообщили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для безопасности полётов.
Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Ранее мы писали, что 7 мая была объявлена ракетная опасность во многих регионах России. Сирены выли в Казани, Набережных Челнах, Чебоксарах, Самаре и других крупных городах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.