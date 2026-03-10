Общество
10 марта 13:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Во сколько обойдется россиянам недельный пост

Аналитики подсчитали стоимость продуктовой корзины, заменив животные продукты аналогами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Верующим россиянам во время Великого поста или просто веганам придется потратить 2005 рублей в неделю на продукты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование платежного сервиса «Апельсин».

Обычная корзина жителя страны состоит из 2,4 килограмма круп и хлеба, 4,1 килограмма овощей, 1,2 килограмма фруктов, 1,1 килограмма мяса, 350 грамм рыбы, 5,6 килограмма молочных продуктов и четырех яиц. Для расчета аналитики заменили источники животного белка соевыми продуктами и бобовыми и включили в список тофу, растительное молоко, чечевицу, горох, фасоль.

Самыми дорогими оказались как раз продукты, заменяющие привычные мясо и молочку. Так, три литра соевого молока будут стоит 467 рублей, а 1,25 килограмма тофу обойдется в 735 рублей. В расчет брались цены торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о правилах, которые необходимо соблюдать во время Великого поста. На семь недель верующим предстоит очиститься телом и душой путем отказа от привычного образа жизни.

