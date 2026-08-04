Забытый в общественном транспорте багаж будут хранить иначе с 1 сентября
Обнаруженные вещи должны храниться бесплатно в течение 24 часов.
Найденные в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте забытые вещи с 1 сентября будут должны хранить бесплатно в течение 24 часов. Об этом говорится в новом приказе Минтранса, передает ТАСС.
За хранение сверх этого срока нужно будет заплатить в размере, установленном перевозчиком. Кондуктор или водитель при обнаружении вещей передает их под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному лицу владельца автовокзала либо перевозчику. Багаж отдают пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, под расписку.
Сам пассажир, заметив, что забыл вещи, может обратиться к дежурному любого автовокзала на маршруте следования.
Приказ будет действовать до 1 сентября 2032 года.
Ранее сообщалось, что тарифы и количество допустимых багажных мест теперь будут определять сами службы такси. Крупные вещи, не вошедшие в багажник, разрешат разместить в салоне, но только с согласия водителя и при условии, что они не мешают управлению автомобилем. При этом для людей с инвалидностью транспортировка кресел-колясок останется строго бесплатной. Вводится прямой запрет на транспортировку в легковом такси любых зловонных, легковоспламеняющихся и опасных веществ. Если на определенном маршруте действуют разные тарифные планы, перевозчиков обяжут заранее предоставлять клиентам информацию о наличии кондиционера, багажных полок, мультимедиа или туалета прямо на сайте или в мобильном приложении.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.
Максимальная прибавка составит 470,28 рубля.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.