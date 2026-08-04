Обнаруженные вещи должны храниться бесплатно в течение 24 часов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Найденные в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте забытые вещи с 1 сентября будут должны хранить бесплатно в течение 24 часов. Об этом говорится в новом приказе Минтранса, передает ТАСС.

За хранение сверх этого срока нужно будет заплатить в размере, установленном перевозчиком. Кондуктор или водитель при обнаружении вещей передает их под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному лицу владельца автовокзала либо перевозчику. Багаж отдают пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, под расписку.

Сам пассажир, заметив, что забыл вещи, может обратиться к дежурному любого автовокзала на маршруте следования.

Приказ будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее сообщалось, что тарифы и количество допустимых багажных мест теперь будут определять сами службы такси. Крупные вещи, не вошедшие в багажник, разрешат разместить в салоне, но только с согласия водителя и при условии, что они не мешают управлению автомобилем. При этом для людей с инвалидностью транспортировка кресел-колясок останется строго бесплатной. Вводится прямой запрет на транспортировку в легковом такси любых зловонных, легковоспламеняющихся и опасных веществ. Если на определенном маршруте действуют разные тарифные планы, перевозчиков обяжут заранее предоставлять клиентам информацию о наличии кондиционера, багажных полок, мультимедиа или туалета прямо на сайте или в мобильном приложении.

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