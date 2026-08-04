Если выплаты окажутся ниже этого порога, жителю назначат доплату до необходимой суммы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуму внесут законопроект об установлении страховой пенсии не ниже 40 процентов от среднего заработка россиянина за последний год перед завершением трудовой деятельности. Инициатором стал глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Если выплаты в итоге окажутся ниже этого порога, жителю назначат доплату до необходимой суммы, то есть до 40 процентов от утраченного дохода. Как говорится в пояснительной записке, законопроект призван выполнить условия Конвенции Международной организации труда. Этот документ в России утвердили в 2018 году, и именно в нем говорится о выплате в размере 40 процентов от заработка пожилым людям.

Ранее сообщалось, что в России также разрабатывают законопроект об увеличении пенсии по потере кормильца. Для детей, оставшихся без обоих родителей, коэффициент намерены увеличить в 1,5 раза. В три раза выплаты повысят тем, кто потерял одинокую мать.

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