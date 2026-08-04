В летний сезон нагрузка на татарстанских детских врачей возросла
Министр здравоохранения Татарстана озвучил главные риски летнего сезона.
В активный отпускной сезон жители республики массово отправляются к водоёмам, однако вместе с отдыхом растёт и число угроз для здоровья и жизни. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
По словам министра, летний период — это время интенсивного труда для врачей, особенно детских, поскольку поток маленьких пациентов с сезонными травмами заметно возрастает.
Жаркая погода несёт серьёзные угрозы в виде солнечных ожогов и тепловых ударов. Особенно уязвимы группы риска — дети и пожилые люди. Среди основных симптомов перегрева — головная боль, повышение температуры, тошнота и рвота.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, медики рекомендуют соблюдать питьевой режим; отказаться от употребления алкоголя; не находиться долго на открытом солнце; избегать физических нагрузок в жаркое время суток; носить свободную светлую одежду.
Помимо последствий жары, в летний период фиксируются случаи падения детей с высоты, асфиксии, получения ожогов.
Ранее мы писали, что дефицит врачей в Татарстане оказался одним из самых сильных по России. Чаще всего в клиниках не хватает стоматологов-терапевтов, медсестер и ассистентов зубных врачей.
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