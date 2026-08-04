Яйца оказались самым подорожавшим товаром в мире
Также за июль, согласно международной статистике, сильно увеличились цены на овес и пшеницу.
Среди продуктов за июль наиболее поднявшимся в цене товаром стали яйца, стоимость которых на американской бирже увеличилась на 334 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.
В части других продовольственных товаров, в том числе сельскохозяйственных, в топе-3 по дороговизне в мире оказались овес и пшеница — их мировые цены поднялись на 15,5 процента и 10,4 процента соответственно. Самым подешевевшим продуктом оказался апельсиновый сок, который можно в среднем купить на 14,8 процента дешевле. Снижение показал и индийский чай — на 9,7 процента.
В секторе промышленных товаров самый быстрый рост отмечается в ценах на карбамид, использующийся для производства азотных удобрений, и стирол, необходимый для изготовления каучуков и пластика. Повышение составило 18,6 процента. Помимо этого, подорожали полипропилен (+13,6 процента) и полиэтилен (+11,6 процента).
В энергетике рекордсменами стали нефть марки Urals (+50,5 процента) и газ в Великобритании (+44 процента).
Ранее сообщалось, что в Татарстане цены на яйца, наоборот, падают. Они подешевели на 2,4 процента — до 74,39 рубля.
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