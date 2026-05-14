Общество
14 мая 12:42
Наиль Вильданов

Журналист

Запрет на ввоз животных в Татарстан не приведет к скачку цен на мясо

В республике достаточно собственного поголовья.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане не ожидают скачка цен на мясо из-за запрета на ввоз животных. Об этом рассказал замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Напомним, в конце апреля в республике ограничили ввоз сельскохозяйственных животных из регионов, в которых сложилась неблагополучная обстановка по ящуру, сибирской язве и бруцеллезу.

Габдулхак Мотыгуллин подчеркнул, что никакого скачка цен не ожидается, потому что в Татарстане достаточно поголовья скота, напомнив, что в республике, к примеру, имеется около 200 тысяч овец.

- Если кто-то в населенном пункте, так скажем, задирает цены, это дело индивидуальное. Но чтобы запретили из других регионов завозить и цены подскочили в республике, такого быть не может, - заявил Габдулхак Мотыгуллин.

Ранее мы писали, что в этом году на Курбан-байрам в Татарстане не планируют забивать верблюдов. Также мы писали о том, что на праздник в республике будет забито около 13 тысяч жертвенных животных.

