В республике достаточно собственного поголовья.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане не ожидают скачка цен на мясо из-за запрета на ввоз животных. Об этом рассказал замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Напомним, в конце апреля в республике ограничили ввоз сельскохозяйственных животных из регионов, в которых сложилась неблагополучная обстановка по ящуру, сибирской язве и бруцеллезу.

Габдулхак Мотыгуллин подчеркнул, что никакого скачка цен не ожидается, потому что в Татарстане достаточно поголовья скота, напомнив, что в республике, к примеру, имеется около 200 тысяч овец.

- Если кто-то в населенном пункте, так скажем, задирает цены, это дело индивидуальное. Но чтобы запретили из других регионов завозить и цены подскочили в республике, такого быть не может, - заявил Габдулхак Мотыгуллин.

