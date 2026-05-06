С начала 2026 года Волго-Вятский банк Сбербанка благодаря антифрод-системе, бдительности сотрудников и оперативному взаимодействию с правоохранительными органами помог сохранить жителям регионов 595 миллионов рублей. Большинство случаев пришлось на Нижегородскую область, где удалось уберечь от злоумышленников 137 миллионов рублей. В Пермском крае помогли сберечь свыше 94 миллионов рублей, в Чувашской Республике — более 84 миллионов рублей. Жителям Татарстана Сбер помог уберечь от злоумышленников 80 миллионов рублей, в Кировской области — 78,6 миллиона рублей, в Удмуртской Республике — 44,6 миллиона рублей. Во Владимирской области благодаря помощи Сбера жители региона не отдали в руки аферистов 40 миллионов рублей, в Республике Марий Эл — 28 миллионов рублей, в Республике Мордовия — 9 миллионов.

Зачастую злоумышленники используют в качестве предлога бытовые темы: замена домофона, электрики, сантехники, окончание срока действия договора связи или внеплановая диспансеризация. В большинстве схем мошенники стараются убедить переводить деньги на так называемые безопасные счета или передать их «ответственному» лицу.

Александр Калашников, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Безопасность — наш безусловный приоритет. Мы стремимся быть надёжными помощниками в защите финансов, поэтому постоянно совершенствуем наши системы безопасности и предоставляем удобные инструменты для дополнительной защиты. При этом и самим жителям важно проявлять бдительность. Никогда не сообщайте никому коды из СМС и не совершайте операций по указанию незнакомцев. Если возникли сомнения, пожалуйста, обратитесь за помощью в ближайший офис вашего банка или МФЦ, также вы можете обратиться в полицию. Сотрудники помогут проверить, всё ли в порядке с вашими счетами, и не попасть в сети обмана».

Если к вам обратились по телефону или через мессенджер и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, СМС-пароли, другую персональную информацию (например, серию и номер паспорта или СНИЛС), предлагают поучаствовать в спецоперации по задержанию преступников, оформить кредит или снять накопленные средства для последующего их зачисления на «резервный счет» – это явные признаки мошенничества. Прекратите общение, положите трубку, кем бы звонивший ни представлялся.

Защититься от самых распространённых мошеннических схем поможет раздел «Безопасность» (иконка «Щит») приложения СберБанк Онлайн, в котором можно подключить порядка 20 сервисов. В приложении на Android, начиная с версии 16.16, в том числе всем пользователям бесплатно доступен обновленный раздел «Уровень защиты», который поможет в интерактивном формате усилить безопасность. При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов.

Также в разделе размещены обучающие материалы и практические советы для повышения киберграмотности и доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам, счетам и вкладам», «Сменить пароль от ″Госуслуг″».