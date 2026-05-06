Общество
6 мая 14:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Жителям Татарстана помогли уберечь от мошенников 80 млн рублей

Всего жителям девяти регионов за первые три месяца текущего года удалось сохранить 595 миллионов рублей.

Жителям Татарстана помогли уберечь от мошенников 80 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года Волго-Вятский банк Сбербанка благодаря антифрод-системе, бдительности сотрудников и оперативному взаимодействию с правоохранительными органами помог сохранить жителям регионов 595 миллионов рублей. Большинство случаев пришлось на Нижегородскую область, где удалось уберечь от злоумышленников 137 миллионов рублей. В Пермском крае помогли сберечь свыше 94 миллионов рублей, в Чувашской Республике — более 84 миллионов рублей. Жителям Татарстана Сбер помог уберечь от злоумышленников 80 миллионов рублей, в Кировской области — 78,6 миллиона рублей, в Удмуртской Республике — 44,6 миллиона рублей. Во Владимирской области благодаря помощи Сбера жители региона не отдали в руки аферистов 40 миллионов рублей, в Республике Марий Эл — 28 миллионов рублей, в Республике Мордовия — 9 миллионов.

Зачастую злоумышленники используют в качестве предлога бытовые темы: замена домофона, электрики, сантехники, окончание срока действия договора связи или внеплановая диспансеризация. В большинстве схем мошенники стараются убедить переводить деньги на так называемые безопасные счета или передать их «ответственному» лицу.

Александр Калашников, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Безопасность — наш безусловный приоритет. Мы стремимся быть надёжными помощниками в защите финансов, поэтому постоянно совершенствуем наши системы безопасности и предоставляем удобные инструменты для дополнительной защиты. При этом и самим жителям важно проявлять бдительность. Никогда не сообщайте никому коды из СМС и не совершайте операций по указанию незнакомцев. Если возникли сомнения, пожалуйста, обратитесь за помощью в ближайший офис вашего банка или МФЦ, также вы можете обратиться в полицию. Сотрудники помогут проверить, всё ли в порядке с вашими счетами, и не попасть в сети обмана».

Если к вам обратились по телефону или через мессенджер и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, СМС-пароли, другую персональную информацию (например, серию и номер паспорта или СНИЛС), предлагают поучаствовать в спецоперации по задержанию преступников, оформить кредит или снять накопленные средства для последующего их зачисления на «резервный счет» – это явные признаки мошенничества. Прекратите общение, положите трубку, кем бы звонивший ни представлялся.

Защититься от самых распространённых мошеннических схем поможет раздел «Безопасность» (иконка «Щит») приложения СберБанк Онлайн, в котором можно подключить порядка 20 сервисов. В приложении на Android, начиная с версии 16.16, в том числе всем пользователям бесплатно доступен обновленный раздел «Уровень защиты», который поможет в интерактивном формате усилить безопасность. При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов.

Также в разделе размещены обучающие материалы и практические советы для повышения киберграмотности и доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам, счетам и вкладам», «Сменить пароль от ″Госуслуг″».

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

kzn.ru
Какие дома снесут из-за строительства дублера Горковского шоссе в Казани

Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.